La Gazzetta dello Sport

Ionut, portiere della Cremonese, è stato protagonista di due brutte uscite durante il match con il Napoli: scavalcato sul 2 - 1, forse sorpreso ...Salvatore Riggio per corriere.itIonut, ci. Dall'Inter alla Cremonese, gli errori si ripetono. Certi fantasmi ritornano e fanno ancora più male. Stavolta fa festa la Fiorentina, che vince in extremis 3 - 2 proprio per un ... Radu, ci risiamo: sbaglia due uscite sui gol di Simeone e Olivera