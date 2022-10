Non Sono Una Signora | svelato il cast dei vip che diventeranno drag queen

(Di martedì 11 ottobre 2022) Le riprese di NonUnagià iniziate e TvBlog sta spillando a cadenza settimanale indiscrezioni su indiscrezioni. Dopo aver spoilerato ildella giuria tecnica e quello della giuria di vip, oggi ha rilasciato anche la lista dei cinque uomini famosi che teoricamente avrebbero partecipato alla prima registrazione. Loro sarebbero il modello e attore Sergio Muniz, il ballerino Andreas Muller, l’ex calciatore e compagno di Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso, l’attore di Un Posto Al Sole Patrizio Rispo e Rocco Siffredi. Teoricamente ilsarebbe dovuto restare segreto (al pari de Il Cantante Mascherato), ma tant’è. Una cosa è certa: voglio vedere come Rocco Siffredi farà il tucking. NonUna, come funziona il format Ogni puntata scenderanno in ...

Il Manifesto

I malviventi, come raccontato ieri, hanno sfondato la parete divisoria tra le due attività commerciali agevolati tra l'altro dal fatto chesitrovati davanti dei mattoni ma cartongesso ...a meno che unoparla al telefono...'. Esattamente ciò che stava accadendo in quel momento con ... Cianche parecchi scatti della spiaggia libera attrezzata che gestiva insieme alla mamma fino a ... In Iran «non sono solo proteste contro il velo, ma per la libertà di scelta» A nulla sono valsi i tentativi di De Stefani di rianimarla. L’uomo le ha praticato il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo del 118, ma non c’è stato nulla da fare. La 44enne era in servizio in ..."Sono tutti progetti accomunati da un difetto fatale", ha raccontato sulla piattaforma blu. Un difetto che sarebbe stato sotto gli occhi di chiunque facesse parte dei progetti, ma che tutti avrebbero ...