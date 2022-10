Letta in piazza nel sit-in davanti all’ambasciata russa brucia Conte e ricompatta il Pd

Il Pd si riprende lapacifista. Con una mossa a sorpresa Enricoscavalca Giuseppe Conte che avrebbe voluto "mettere il cappello" sulla grande manifestazione (promossa ma non ancora convocata) della Rete pace ...si è dimesso e la battaglia per la successione, appena iniziata, non si sa bene con che ... Conte non ha esitato un attimo a cavalcare le mobilitazioni diannunciate da diverse ...Una macchina “eco-compattatrice” per accrescere ulteriormente i livelli di raccolta differenziata e coinvolgere sempre di più i cittadini nella cura e tutela del decoro urbano. Dopo l’ok al finanziame ...ANCONA Prima tenta di aggredire il titolare del bar che gli aveva negato un altro drink, poi afferra per il collo un agente delle Volanti e ne prende a calci altri due. È terminata ...