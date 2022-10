Denaro e sesso in cambio di permessi e appalti da parte del Comune

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Napoli –per agevolaree ottenere. E lo scenario emerso a Scisciano (Napoli) dalle indagini coordinate dalla Procura di Nola e svolte dai Carabinieri della stazione di San Vitaliano, culminate questa mattina nell’esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Nola nei confronti di 13 indagati, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e falso in atto pubblico. L’ordinanza dispone gli arresti domiciliari per l’attuale responsabile dell’Ufficio tecnico deldi Scisciano e per il suo predecessore, oggi dipendente dell’Arpa Campania. Ulteriori 9 indagati, tra cui un consigliere comunale, sono stati destinatari della misura del divieto di dimora nella provincia di Napoli, mentre a ...

