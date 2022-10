BALLANDO | LA LEGA IN CAMPO PER IVA ZANICCHI | LA DURA REAZIONE DELLA LUCARELLI

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Non accenna a placarsi il clamore mediatico sul primo scontronuova edizione dicon le Stelle. Dopo lo zero ricevuto da Selvaggia, Ivanon è riuscita a trattenersi ed è arrivato un doppio “tro*a” all’indirizzogiudice di Milly Carlucci. La grande cantante si è scusata con la, sia in privato che in diretta tv nel salotto domenica di Rai1 Da Noi a Ruota Libera, salvo ricordarle di essere stata definita una “vaiassa” in un suo articolo e non aver reagito. Il caso arriva ora al Parlamento Europeo dove la leghista Susanna Ceccardi, europarlamentare dal 2019, scende ina sostegno di Iva, già parlamentare a Strasburgo nelle file del centro-destra con Forza Italia. Una signora si mette in gioco ...