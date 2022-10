Arrivabene ha perso la pazienza | “Via Allegri anche domani”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) L’amministratore delegato non ha più fiducia nella gestione tecnica della squadra e preferirebbe cambiare subito le carte in tavola, ma l’ultima parola spetta alla presidenza Continua a piovere sul bagnato in casa… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Juventus: Allegri ora ha paura di averla bussola. Se fino alla vigilia della gara del Meazza ... "Eppure con Nedved ed, la dirigenza ha elementi "di carattere". Inspiegabile la ...Agnelli, Cherubini e© LaPresseIn Europa ultimamente c'è chi se l'è vista davvero brutta, come il Barcellona. I blaugrana hannoprogressivamente i loro campioni, in primis Messi. Le ...Milan-Juve, le pagelle con il giudizio di Dio: naufragano quasi tutti, non si intravede un barlume di speranza per il futuro ...Dopo il ko col Milan è crisi acclarata in casa bianconera, c'è la paura di non centrare neanche il quarto posto ...