Wired Next Fest 2022 | il racconto in 2 minuti

" Cosa vuol dire creare una generazione di cittadini schedati già da prima della nascita - si chiede alFest 2022 di Milano Veronica Barassi , antropologa e professoressa ordinaria presso la scuola di Scienze umane e sociali all università di San Gallo, in Svizzera - . Dove i loro dati ...Sul palco delFest di Milano anche Emanuela Fanelli , attrice e autrice che negli ultimi anni ha conosciuto un enorme popolarità grazie soprattutto al programma cult Una pezza di Lundini su Rai 2 e che ...Abbiamo provato a condensare in due minuti e mezzo le straordinarie due giornate del Wired Next Fest 2022 di Milano, il 7 e 8 ottobre alla Fabbrica del Vapore, dedicato al futuro della democrazia. Due ...It’s a small city, but investment in its startups is growing apace, thanks to an international mindset and a sturdy support system for local founders. Chris Stokel-Walker The Hottest Startups in ...