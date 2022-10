Meloni a Vox | “Serve un’Europa più coraggiosa Non siamo mostri | siamo patrioti”

Giorgiasaluta allora Santiago Abascal e si scusa per non poter essere presente stavolta alla kermesse elettorale di. C'è da lavorare alla formazione del prossimo governo, osserva la ...Giorgia, intervenendo con un videomessaggio oggi a Viva22, la festa del movimento conservatorein Spagna, ha ironizzato sul fatto che l'alleanza tra FdI esia usata nei reciproci paesi per dare ...Giorgia Meloni saluta allora Santiago Abascal e si scusa per non poter essere presente stavolta alla kermesse elettorale di Vox. C'è da lavorare alla formazione del prossimo governo, osserva la leader ...(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2022"Apprezzo molto i tanti messaggi di incoraggiamento che mi hai inviato. Tutti questi patrioti spagnoli.