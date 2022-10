LIVE Torino-Empoli 0-0

Al Grande, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Olimpico Grandesi affrontanoe Empoli nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiEmpoli MOVIOLA Calcio d'inizio alle 15.00 Migliore in campo: ...... Milano (2 febbraio - Magazzini Generali) e(3 febbraio - Hiroshima Mon Amour). Nella title ...tu" In brani come Show Off e Bambola Voodoo sembrano essere fatti apposta per la dimensione. ...TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Linetty, Lukic, Aina; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Buongiorno, Zima, Karamoh, Pellegri ...TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Linetty, Lukic, Aina; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Buongiorno, Zima, Karamoh, Pellegri ...