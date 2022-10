Sassuolo-Inter | Mkhitaryan | “Stiamo voltando pagina Felice per Dzeko”

(Di sabato 8 ottobre 2022) “Già nella partita scorsa con il Barcellona abbiamo dimostrato che questa è un’altra. Siamo un’altra squadra, facciamo le cose meglio, non siamo perfetti ma vogliamo vincere ogni partita come abbiamo fatto oggi. Abbiamo lottato fino alla fine e siamo stati ripagati”. Questa l’analisi di Henrikhal termine di1-2,vistato dai microfoni di Dazn. Infine sul compagno di tante battaglie, Edin, al quale oggi ha offerto un assist: “Lo conosco da tre anni, sono moltoper lui.merita di segnare tanti gol e io sonodi fare assist, ma la cosa più importante sono stati i tre punti”. SportFace.

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro l'Inter: 'Io cerco di fare il massimo, poi queste sono cose che vedranno sia il mio procuratore che il direttore Carnevali.' L'Inter sfrutta l'onda lunga della vittoria sul Barcellona in Champions League ritrovando i tre punti anche in campionato dopo le due sconfitte contro Udinese e Roma. Il 2-1 in casa del Sassuolo.