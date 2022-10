Atalanta | Palomino andrà a processo per doping | rifiutato il patteggiamento

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Entro il 25 ottobre sarà stabilita la data dela José Luis, il difensore dell’trovato positivo al Clostebol Metabolita, sostanza vietata e considerata, nel corso di un controllo a sorpresa a luglio a Zingonia. L’accusa ha chiesto due anni di squalifica, l’argentino ha scelto di non patteggiare ma tramite il suo legale ha proposto una controfferta, che però non è stata ritenuta sufficiente dalla Procura, che non ha accettato e ha scelto di proseguire con il rito canonico. SportFace.

... le ultime notizie sulle formazioni L'continua a ottenere risultati positivi, ma non vanno dimenticate le tante assenze, alcune molto pesanti. Mancheranno Djimsiti, Musso,, Toloi, ...Commenta per primo Sospeso dallo scorso 26 luglio per positività al Clostebol Metabolita dal Tribunale Nazionale Antidoping, entro il 25 ottobre il difensore argentino dell'José Luisconoscerà il giorno della data del processo. Sentito l'1 settembre dal procuratore di Nado Italia, Pierfilippo Laviani, il difensore nerazzurro non intende deflettere dalla ...Entro il 25 ottobre sarà stabilita la data del processo a José Luis Palomino, il difensore dell’Atalanta trovato positivo al Clostebol Metabolita, sostanza vietata e considerata doping, nel corso di ...La data del processo a José Luis Palomino, dopo la positività al Clostebol Metabolita ravvisata nello scorso luglio in un controllo a sorpresa a Zingonia, sarà stabilita entro il 25 ottobre. A dirlo è ...