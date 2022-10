Giocava nell’Inter | poi i tanti problemi economici | ecco come è ridotto

...in maglia nerazzurra ha parlato l'agente Alejandro Camano'... 'Ha iniziato l'anno con un progetto meraviglioso, l'si è ...sappiamo che ha la stessa mentalità da leader di quando. Non ...Ma anche in Serie A qualcosa si muove: l'vede traballare la ...una rinascita contro il Bologna questa sera per non tornare'... Lopetegui sila panchina ed il match è andato come ...