I dipendenti pubblici potranno ottenere lo Spid gratuito

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha firmato un protocollo d'intesa con la società Lepida che fornisce e gestisce Identità Digitali a uso privato e a uso professionale. Grazie al protocollo, «ogni amministrazione potrà offrire ai propri dipendenti l'opportunità di ottenere velocemente e gratuitamente la propria identità Spid», si legge sul sito web del Ministro per la Pubblica Amministrazione. «Le identità Spid erogate in Italia hanno superato i 32 milioni» ha detto Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. Un terzo di queste sono state attivate nel corso degli ultimi 12 mesi, secondo quanto riporta Il Messaggero. Secondo Brunetta quello raggiunto con il protocollo d'intesa è «un risultato importante, perché l'identità digitale permette l'accesso sicuro e inclusivo ai servizi della Pa.

