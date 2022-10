Vivere senza auto rende felici. Lo conferma la scienza (Di martedì 4 ottobre 2022) Camminare fa bene all’ambiente, perché riduce l’utilizzo di automobili e altri mezzi di trasporto che inquinano, e fa bene anche a noi. Aiuta a prevenire le malattie e ad aumentare la risposta immunitaria, ci permette di bruciare i grassi , di perdere peso e di mantenere attivo il metabolismo. Fa bene al corpo e anche alla mente. Insomma, non abbiamo bisogno di elencare le numerose evidenze scientifiche per scegliere di lasciare le chiavi dell’auto nel cassetto e muoverci un po’ di più, perché è la nostra stessa esperienza che ci conferma come muoverci a piedi fa bene, per tutta una serie di motivi che abbiamo già elencato, ai quali si aggiungono altri e innumerevoli benefici. Quello che forse non sapete, ancora, è che esiste un altro motivo per lasciare l’auto a casa, o meglio ancora per sbarazzarcene, ed è legato ... Leggi su dilei (Di martedì 4 ottobre 2022) Camminare fa bene all’ambiente, perché riduce l’utilizzo dimobili e altri mezzi di trasporto che inquinano, e fa bene anche a noi. Aiuta a prevenire le malattie e ad aumentare la risposta immunitaria, ci permette di bruciare i grassi , di perdere peso e di mantenere attivo il metabolismo. Fa bene al corpo e anche alla mente. Insomma, non abbiamo bisogno di elencare le numerose evidenze scientifiche per scegliere di lasciare le chiavi dell’nel cassetto e muoverci un po’ di più, perché è la nostra stessa esperienza che cicome muoverci a piedi fa bene, per tutta una serie di motivi che abbiamo già elencato, ai quali si aggiungono altri e innumerevoli benefici. Quello che forse non sapete, ancora, è che esiste un altro motivo per lasciare l’a casa, o meglio ancora per sbarazzarcene, ed è legato ...

