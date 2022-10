Sinner e Musetti, un sabato nero - Sport - quotidiano.net (Di domenica 2 ottobre 2022) Sfuma il sogno derby in finale. Lorenzo perde con Huesler. e Jannik va ko contro Rune:. corsa verso Torino in ... Leggi su quotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Sfuma il sogno derby in finale. Lorenzo perde con Huesler. e Jannik va ko contro Rune:. corsa verso Torino in ...

atptour : Semi-finals day in Tel Aviv & Sofia ?? ???? #TelAvivOpen ???? [1] Djokovic vs. Safiullin ???? Lestienne vs. [2] Cilic… - FiorinoLuca : Lorenzo Musetti è il terzo ITA ???? nella storia del torneo di Sofia a raggiungere le SF dopo Jannik Sinner (2020,202… - eazeee2004 : RT @atptour: Semi-finals day in Tel Aviv & Sofia ?? ???? #TelAvivOpen ???? [1] Djokovic vs. Safiullin ???? Lestienne vs. [2] Cilic ???? ???? #Sofi… - juornoit : #Juorno #Tennis #Musetti e #Sinner fuori a #Sofia - paolochiariello : #Juorno #Tennis #Musetti e #Sinner fuori a #Sofia -