Orietta Berti, ex opinionista del GF la boccia: “Avrei preferito non vederla lì” (Di domenica 2 ottobre 2022) Cristiano Malgioglio è un grande amico di Orietta Berti, ma proprio come Adriana Volpe anche lui crede che la cantante “dorma” un po’ sulla sedia da opinionista del Grande Fratello Vip. Se Adriana Volpe le ha regalato ironicamente una tazzina di caffè per farselo in puntata, Cristiano Malgioglio – che il ruolo di opinionista al Grande Fratello lo ha rivestito per più anni – ha dichiarato: “Avrei preferito non vederla in quel ruolo lì. Orietta è una donna meravigliosa alla quale voglio molto bene. Ancora deve capire le dinamiche del gioco. Io ho avuto modo di vederlo poco, ma lo vedrò”. Sempre fra le pagine di SuperGuidaTv, Malgioglio ha aggiunto: “Trovo Signorini meraviglioso, mi piace tantissimo. Il Grande Fratello che ho fatto io rimarrà nella storia ... Leggi su biccy (Di domenica 2 ottobre 2022) Cristiano Malgioglio è un grande amico di, ma proprio come Adriana Volpe anche lui crede che la cantante “dorma” un po’ sulla sedia dadel Grande Fratello Vip. Se Adriana Volpe le ha regalato ironicamente una tazzina di caffè per farselo in puntata, Cristiano Malgioglio – che il ruolo dial Grande Fratello lo ha rivestito per più anni – ha dichiarato: “nonin quel ruolo lì.è una donna meravigliosa alla quale voglio molto bene. Ancora deve capire le dinamiche del gioco. Io ho avuto modo di vederlo poco, ma lo vedrò”. Sempre fra le pagine di SuperGuidaTv, Malgioglio ha aggiunto: “Trovo Signorini meraviglioso, mi piace tantissimo. Il Grande Fratello che ho fatto io rimarrà nella storia ...

