Calcio, prevista un'amichevole tra Zenit e Stella Rossa a San Pietroburgo il 22 novembre (Di sabato 1 ottobre 2022) Nella giornata di martedì 22 novembre, si disputerà un'amichevole tra Stella Rossa e Zenit in Russia, a San Pietroburgo. Le due squadre, che hanno vinto i rispettivi campionati, torneranno ad affrontarsi dopo il match del 3 luglio, andato in scena a Sochi davanti a 30mila spettatori e vinto dai russi per 2-1. Una sfida non casuale, come all'apparenza potrebbe sembrare, visto che le due squadre sono accomunate dallo stesso sponsor, vale a dire il colosso energetico Gazprom. Una sfida destinata a far discutere, vista la posizione della Russia a livello internazionale dopo l'aggressione all'Ucraina, ma che non sarà un 'caso unico'. Il 19 novembre, infatti, la Nazionale russa affronterà in amichevole la Bosnia. SportFace.

