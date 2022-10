Alain Delon sceglie l’eutanasia. Il figlio: “Non mi ha chiesto di mettere fine alla sua vita” (Di sabato 1 ottobre 2022) Alain Delon farà ricorso all’eutanasia per porre fine alla sua vita. Il celebre attore francese, 86 anni, si è più volte detto favorevole alla pratica, a cui potrà sottoporsi direttamente in Svizzera dove vive. “Invecchiare è fastidioso!“, aveva dichiarato l’artista che nel 2019 era stato colpito da due ictus. A darne notizia è stato è stato il figlio Anthony Delon che, su richiesta del padre, si occuperà anche di organizzare l’intero processo e di accompagnarlo nei suoi ultimi momenti su questo mondo. Ma a qualche mese di distanza dal clamoroso annuncio, proprio quest’ultimo ci tiene a precisare: “Mio padre non mi ha chiesto di mettere fine alla sua ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 1 ottobre 2022)farà ricorso alper porresua. Il celebre attore francese, 86 anni, si è più volte detto favorevolepratica, a cui potrà sottoporsi direttamente in Svizzera dove vive. “Invecchiare è fastidioso!“, aveva dichiarato l’artista che nel 2019 era stato colpito da due ictus. A darne notizia è stato è stato ilAnthonyche, su richiesta del padre, si occuperà anche di organizzare l’intero processo e di accompagnarlo nei suoi ultimi momenti su questo mondo. Ma a qualche mese di distanza dal clamoroso annuncio, proprio quest’ultimo ci tiene a precisare: “Mio padre non mi hadisua ...

infoitcultura : Sapete chi è Anthony Delon? Età, carriera, biografia, padre Alain, moglie, figli ospite a Verissimo - GiovannaBarresi : @mariotoscana196 @danieledv79 @Mariaro84538838 Io ci andrei piano con il bello …a parte che per me ,l’uomo deve ess… - MaiTacero : @maxdantoni Certo un’opportunissima. E io sono Alain Delon ! Prof. … ci crede davvero a quello che ha scritto ? - infoitcultura : Anthony Delon, il rapporto con il padre Alain: «Era violento, ma l'ho perdonato». Il dolore per la madre morta - predrat : Alain Delon and Monica Vitti (”L’Eclisse”, Michelangelo Antonioni, 1962.) -