WhatsApp, arriva la modalità non disturbare: la novità (Di venerdì 30 settembre 2022) Non si fermano gli aggiornamenti per WhatsApp, con gli sviluppatori pronti ad introdurre anche la modalità 'Non disturbare': come funziona. Sono sempre tantissimi gli update degli sviluppatori di WhatsApp. Infatti adesso il servizio di messaggistica di Meta è pronta ad introdurre la modalità 'Non disturbare': tutti i detagli della nuova funzione. Tutte le novità riguardanti la nuova funzione (via WebSource)In queste ore WhatsApp è pronta a lanciare una nuova beta nel programma di Google Play Beta Program. Nel dettaglio stiamo parlando della versione 2.22.21.7. Infatti il servizio vuole implementare la funzione 'non disturbare' per tutte le chiamate perse. Il nuovo strumento è già stato già rilasciato per la Beta di ...

