Scuola – Inaugurato il primo liceo digitale (Di venerdì 30 settembre 2022) Aurigemma (FdI): Un investimento sulle nuove generazioni – “E’ motivo di orgoglio e prestigio per il III Municipio e più in generale per tutta la città di Roma, l’inaugurazione avvenuta oggi del primo liceo digitale. Un plauso alla dirigente scolastica dell’Istituto Matteucci, Maria Gemelli, che ha fortemente creduto in questo progetto pilota realizzato in sinergia tra la Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine e il Ministero dell’Istruzione, e al personale che ha contribuito a rendere tutto questo realtà. “Un investimento importante sulle giovani generazioni native digitali che si devono preparare ad entrare in una società e in futuro contesto lavorativo che però ad oggi ancora digitali non sono del tutto. “Un grande in bocca al lupo infine agli studenti che hanno scelto questo nuovo corso di studi e che grazie all’approfondimento ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 settembre 2022) Aurigemma (FdI): Un investimento sulle nuove generazioni – “E’ motivo di orgoglio e prestigio per il III Municipio e più in generale per tutta la città di Roma, l’inaugurazione avvenuta oggi del. Un plauso alla dirigente scolastica dell’Istituto Matteucci, Maria Gemelli, che ha fortemente creduto in questo progetto pilota realizzato in sinergia tra la Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine e il Ministero dell’Istruzione, e al personale che ha contribuito a rendere tutto questo realtà. “Un investimento importante sulle giovani generazioni native digitali che si devono preparare ad entrare in una società e in futuro contesto lavorativo che però ad oggi ancora digitali non sono del tutto. “Un grande in bocca al lupo infine agli studenti che hanno scelto questo nuovo corso di studi e che grazie all’approfondimento ...

