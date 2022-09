Giorgia Meloni, chi è il compagno Andrea Giambruno: tutto su di lui (Di giovedì 29 settembre 2022) Una carriera tra giornalismo e tv: chi è Andrea Giambruno, il potenziale futuro “first gentleman” e compagno di Giorgia Meloni Per la prima volta nella storia italiana una donna si avvicina sempre più al ruolo di Premier, aprendo così un nuovo capitolo nella politica del paese. Giorgia Meloni si confronta per telefono con Mario Draghi, come svelano le ultime indiscrezioni, in quello che sarebbe stato un “cordiale colloquio” in cui si sono discusse diverse materie come quelle economiche, a partire dalle prossime scadenze. Nel frattempo pesa attorno a lei curiosità e trepidazione sulle scelte dell’attuale Presidente del Consiglio. Giorgia Meloni e Andrea Giambruno (Foto Instagram ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 29 settembre 2022) Una carriera tra giornalismo e tv: chi è, il potenziale futuro “first gentleman” ediPer la prima volta nella storia italiana una donna si avvicina sempre più al ruolo di Premier, aprendo così un nuovo capitolo nella politica del paese.si confronta per telefono con Mario Draghi, come svelano le ultime indiscrezioni, in quello che sarebbe stato un “cordiale colloquio” in cui si sono discusse diverse materie come quelle economiche, a partire dalle prossime scadenze. Nel frattempo pesa attorno a lei curiosità e trepidazione sulle scelte dell’attuale Presidente del Consiglio.(Foto Instagram ...

