Dal calcio a piedi nudi ai rigori come specialità: Juve, nel mondo di Bensebaini (Di giovedì 29 settembre 2022) Ramy Bensebaini, nazionale algerino, 27 anni, esterno a tutta fascia del Monchengladbach in grado di giocare anche in difesa a tre, è entrato nel ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 29 settembre 2022) Ramy, nazionale algerino, 27 anni, esterno a tutta fascia del Monchengladbach in grado di giocare anche in difesa a tre, è entrato nel ...

DAZN_IT : #DAZN celebra al cinema una delle squadre di calcio più forti di tutti i tempi ???? “Stavamo bene insieme”, il docuf… - lucabianchin7 : Gerry #Cardinale pianifica un viaggio in Italia per Milan-Juve. Se tutto andrà secondo i piani, guarderà dal vivo a… - FcInterNewsit : ?? Dopo Pandev e Ranocchia, ora tocca anche a Palacio. Il Trenza si ritira dal calcio. Un altro grande giocatore che… - un_polle : @rvotebannate a me sembri il Papa che parla di matrimonio… il Milan era la miglior squadra del mondo e il Silvio l’… - enzomanuele : RT @DAZN_IT: #DAZN celebra al cinema una delle squadre di calcio più forti di tutti i tempi ???? “Stavamo bene insieme”, il docufilm evento… -