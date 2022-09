Comitato sannita Abc | “Lista non presentata per sottoscrizioni insufficienti”

(Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – IlAbc, promotore dell’appello lanciato da padre Alex Zanotelli ”Sindaci Sanniti difendete la vostra acqua con i denti”, comunica che lanon è stataper insufficienza dellepreviste dalla legge. “Desideriamo ringraziare di cuore i primi cittadini Sanniti che hanno aderito all’appello di padre Alex, con l’unico scopo di difendere l’acqua pubblica, senza cedere ad alcuna pressione, ben comprendendo che la gestione pubblica dell’acqua è un tema trasversale che supera ogni contrapposizione politica. I sindaci che hanno sottoscritto lasono Mucci per San Lupo, Manganiello per San Nazzaro, Rossetti per Sant’Arcangelo Trimonte, Golia per Circello, Facchino per Fragneto Monforte, Marrone per Fragneto ...

