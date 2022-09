Ormai mi è chiaro: io non voglio lavorare. O almeno non secondo questi paradigmi (Di mercoledì 28 settembre 2022) di Nicola Cirillo Sto cercando lavoro. Nella vergognosa giungla degli annunci on line, che nessun politico ha mai pensato di regolamentare, mi imbatto in alcuni che sembrano fare al caso mio. La lingua è in inglese, credo per varie ragioni: forse serve alle aziende per dotarsi di un’immagine internazionale o forse perché l’annuncio così concepito è un primo passo, un primo “step”, nel processo di scrematura delle candidature che arriveranno. Ogni volta mi lascio tentare dal titolo: Publishing manager, Scrum master, Press officer, Project manager, Agile Coach, Technical writer, Journalist, e via così. Continuo a leggere la lista dei “requirements”, delle “skill” richieste, e quindi procedo con l’autoanalisi delle mie competenze: titoli di studio, esperienze nel ruolo, certificazioni, lingue straniere, soft skill e generiche attitudini. Ce l’ho. E solo quando metto insieme i pezzi e mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) di Nicola Cirillo Sto cercando lavoro. Nella vergognosa giungla degli annunci on line, che nessun politico ha mai pensato di regolamentare, mi imbatto in alcuni che sembrano fare al caso mio. La lingua è in inglese, credo per varie ragioni: forse serve alle aziende per dotarsi di un’immagine internazionale o forse perché l’annuncio così concepito è un primo passo, un primo “step”, nel processo di scrematura delle candidature che arriveranno. Ogni volta mi lascio tentare dal titolo: Publishing manager, Scrum master, Press officer, Project manager, Agile Coach, Technical writer, Journalist, e via così. Continuo a leggere la lista dei “requirements”, delle “skill” richieste, e quindi procedo con l’autoanalisi delle mie competenze: titoli di studio, esperienze nel ruolo, certificazioni, lingue straniere, soft skill e generiche attitudini. Ce l’ho. E solo quando metto insieme i pezzi e mi ...

