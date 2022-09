È morto Giorgio Coraluppi, il padre della videoconferenza (Di mercoledì 28 settembre 2022) L'inventore e imprenditore italiano scomparso a 88 anni negli Stati Uniti dove viveva dagli anni Sessanta. I suoi brevetti software sono usati dalla Nasa e da Zoom e Teams Leggi su wired (Di mercoledì 28 settembre 2022) L'inventore e imprenditore italiano scomparso a 88 anni negli Stati Uniti dove viveva dagli anni Sessanta. I suoi brevetti software sono usati dalla Nasa e da Zoom e Teams

