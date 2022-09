Arrivano i Call Links: come cambiano le chiamate su Whatsapp (Di mercoledì 28 settembre 2022) I Call Links (Link per le chiamate) su Whatsapp non sono un metodo nuovo: la funzione, che consiste nell‘invitare un utente all’interno di una chiamata o videochiamata condividendone il link, era già stata introdotta da Meet, Teams e Zoom. Adesso anche Mark Zuckerberg ha deciso di introdurre i Call Links sulla sua piattaforma di messaggistica istantanea, che sta virando sempre di più in direzione del business. Il creatore di Facebook ha annunciato sul suo profilo la novità: “A partire da questa settimana stiamo implementando i Link alle chiamate su Whatsapp in modo che voi possiate condividere un collegamento per avviare una chiamata con un solo tocco. Stiamo anche testando videochiamate crittografate sicure per un massimo di 32 ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 28 settembre 2022) I(Link per le) sunon sono un metodo nuovo: la funzione, che consiste nell‘invitare un utente all’interno di una chiamata o videochiamata condividendone il link, era già stata introdotta da Meet, Teams e Zoom. Adesso anche Mark Zuckerberg ha deciso di introdurre isulla sua piattaforma di messaggistica istantanea, che sta virando sempre di più in direzione del business. Il creatore di Facebook ha annunciato sul suo profilo la novità: “A partire da questa settimana stiamo implementando i Link allesuin modo che voi possiate condividere un collegamento per avviare una chiamata con un solo tocco. Stiamo anche testando videocrittografate sicure per un massimo di 32 ...

