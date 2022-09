Un secondo Prime Day è ufficiale: in arrivo le Offerte esclusive (Di martedì 27 settembre 2022) Le indiscrezioni lanciate gli scorsi giorni hanno trovato conferma: Amazon sta per proporre una sorta di secondo Prime Day dell'anno, anche se il nome sarà diverso. Il colosso dell'e-commerce ha confermato ufficialmente che nel mese di ottobre sarà proposto un nuovo evento di shopping globale della durata di due giorni: le Offerte esclusive Prime di Amazon. Vediamo di che si tratta più da vicino, quando avrà luogo e che tipo di sconti ci saranno. Le Offerte esclusive Prime di Amazon sono ufficiali: in arrivo un secondo Prime Day Come probabilmente gli abbonati Prime sapranno, durante l'estate (con un'eccezione provocata dalla pandemia nel 2020) Amazon lancia un evento dedicato a questi ... Leggi su panorama (Di martedì 27 settembre 2022) Le indiscrezioni lanciate gli scorsi giorni hanno trovato conferma: Amazon sta per proporre una sorta diDay dell'anno, anche se il nome sarà diverso. Il colosso dell'e-commerce ha confermato ufficialmente che nel mese di ottobre sarà proposto un nuovo evento di shopping globale della durata di due giorni: ledi Amazon. Vediamo di che si tratta più da vicino, quando avrà luogo e che tipo di sconti ci saranno. Ledi Amazon sono ufficiali: inunDay Come probabilmente gli abbonatisapranno, durante l'estate (con un'eccezione provocata dalla pandemia nel 2020) Amazon lancia un evento dedicato a questi ...

