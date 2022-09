Orlando: serve un nuovo Partito Democratico o qualcosa che vada oltre (Di martedì 27 settembre 2022) Il Pd non può limitarsi a tenere un normale congresso, serve una "grande costituente" che coinvolga tutta la "sinistra diffusa che ha votato 5 stelle o Calenda" e solo alla fine del percorso si capirà se dovrà nascere un nuovo soggetto che va oltre l'attuale Partito. Lo dice Andrea Orlando in una intervista ad Huffington post. Di sicuro, insiste, non può bastare "un congresso che possiamo fare soltanto tra di noi. Abbiamo commesso già questo errore. Occorre un passaggio rifondativo con quella sinistra diffusa che ha alzato, anche per nostri limiti, un muro di diffidenza. E ha votato Cinque stelle o Calenda e ancor di più è rimasta a casa".Orlando parla di "una sorta di Epinay", il luogo dove si tenne il congresso che rifondò il Partito socialista francese, e aggiunge ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 27 settembre 2022) Il Pd non può limitarsi a tenere un normale congresso,una "grande costituente" che coinvolga tutta la "sinistra diffusa che ha votato 5 stelle o Calenda" e solo alla fine del percorso si capirà se dovrà nascere unsoggetto che val'attuale. Lo dice Andreain una intervista ad Huffington post. Di sicuro, insiste, non può bastare "un congresso che possiamo fare soltanto tra di noi. Abbiamo commesso già questo errore. Occorre un passaggio rifondativo con quella sinistra diffusa che ha alzato, anche per nostri limiti, un muro di diffidenza. E ha votato Cinque stelle o Calenda e ancor di più è rimasta a casa".parla di "una sorta di Epinay", il luogo dove si tenne il congresso che rifondò ilsocialista francese, e aggiunge ...

