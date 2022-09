Politiche 2022, ecco i bergamaschi eletti in Parlamento (e quelli che restano fuori) (Di lunedì 26 settembre 2022) Terminato lo spoglio delle schede, ecco, partito per partito, chi sono i candidati bergamaschi che entrano in Parlamento e quelli che restano fuori: Fratelli d’Italia Dentro Giulio Terzi di Sant’Agata Andrea Tremaglia fuori Lara Magoni Daniele Zucchinali Lega Dentro Rebecca Frassini Daisy Pirovano Roberto Calderoli fuori Stefano Locatelli Simona Pergreffi Cristian Invernizzi Antonella Faggi Forza Italia Dentro Alessandro Sorte Stefano Benigni fuori Alessandra Gallone Nerella Zenoni Antonio Palmieri Valentina Aprea Luca Squeri Cinzia Locatelli Stefano Conti Partito Democratico Dentro Antonio Misiani Vinicio Peluffo Simona Malpezzi fuori Elena Carnevali Leyla Ciagà Marco Bresciani Valentina Ceruti Gabriele ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 26 settembre 2022) Terminato lo spoglio delle schede,, partito per partito, chi sono i candidatiche entrano inche: Fratelli d’Italia Dentro Giulio Terzi di Sant’Agata Andrea TremagliaLara Magoni Daniele Zucchinali Lega Dentro Rebecca Frassini Daisy Pirovano Roberto CalderoliStefano Locatelli Simona Pergreffi Cristian Invernizzi Antonella Faggi Forza Italia Dentro Alessandro Sorte Stefano BenigniAlessandra Gallone Nerella Zenoni Antonio Palmieri Valentina Aprea Luca Squeri Cinzia Locatelli Stefano Conti Partito Democratico Dentro Antonio Misiani Vinicio Peluffo Simona MalpezziElena Carnevali Leyla Ciagà Marco Bresciani Valentina Ceruti Gabriele ...

MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - repubblica : Exit poll Rai, FdI primo partito: 22-26%. Pd 17-21, M5S 13,5-17,5, Lega 8,5-12,5, Terzo Polo 6,5-8,5, Fi 6-8. Al ce… - abbaleksandr : Elezioni 2022, risultati delle politiche in tempo reale. Al centrodestra 115 senatori e 237 deputati - la Repubblica - sissiisissi2 : RT @Open_gol: La senatrice a vita sarà sullo scranno più alto di palazzo Madama per il prossimo 13 ottobre, quando partiranno anche le proc… -