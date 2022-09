Carlo Calenda: "Una solida maggioranza alla destra sovranista, una prospettiva pericolosa" (Di lunedì 26 settembre 2022) Il leader di Azione riconosce che il suo obiettivo politico "non è stato raggiunto" e vede ora tre schieramenti: oltre alla destra al Governo e a una sinistra sempre più populista, "avvieremo un cantiere" per il "polo riformista" Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 settembre 2022) Il leader di Azione riconosce che il suo obiettivo politico "non è stato raggiunto" e vede ora tre schieramenti: oltreal Governo e a una sinistra sempre più populista, "avvieremo un cantiere" per il "polo riformista"

BelpietroTweet : Il centrodestra ottiene una evidente maggioranza (44%) Fdi vola oltre il 25%, tiene bene Forza Italia, cede la Lega… - LaVeritaWeb : Fi all’8,2%, Carlo Calenda al 7,7%, Luigi Di Maio non entra in Parlamento. Daniela Santanché travolge Carlo Cottare… - Corriere : «Avanti con Draghi. Non si voti con la pancia, bisogna salvare il Paese» - Ettore79597694 : RT @BelpietroTweet: Il centrodestra ottiene una evidente maggioranza (44%) Fdi vola oltre il 25%, tiene bene Forza Italia, cede la Lega. La… - warsteiner_SF : @discordoconme @enzoben43 Io sono per poche idee chiare e senza rimangiamenti di parole varie, solo quello a cui il… -