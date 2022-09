"Tuo marito ti leva i soldi per me". Pio e Amedeo fanno arrossire Toffanin (Di domenica 25 settembre 2022) L'ironia tagliente e fuori controllo di Pio e Amedeo, duo comico seguitissimo dal pubblico italiano, ha colpito ancora. Questa volta a finire in trappola è stata Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo, programma televisivo della fascia pomeridiana di Canale 5. Ospiti in studio per presentare la nuova stagione di Emigratis, un insieme di sketch divertenti in onda dal prossimo mercoledì, i due comici non si sono lasciati scappare l'opportunità di punzecchiare la padrona di casa. Poi Amedeo ha calcato la mano: “Non facevo niente e ora mi pagano pure. Tuo marito ti leva i soldi per pagare me”. Cala il gelo e le risate della Toffanin non coprono l'imbarazzo. Tutto è successo nel corso della puntata di sabato 24 settembre. La coppia comica, che ha raggiunto il successo ... Leggi su iltempo (Di domenica 25 settembre 2022) L'ironia tagliente e fuori controllo di Pio e, duo comico seguitissimo dal pubblico italiano, ha colpito ancora. Questa volta a finire in trappola è stata Silvia, conduttrice di Verissimo, programma televisivo della fascia pomeridiana di Canale 5. Ospiti in studio per presentare la nuova stagione di Emigratis, un insieme di sketch divertenti in onda dal prossimo mercoledì, i due comici non si sono lasciati scappare l'opportunità di punzecchiare la padrona di casa. Poiha calcato la mano: “Non facevo niente e ora mi pagano pure. Tuotiper pagare me”. Cala il gelo e le risate dellanon coprono l'imbarazzo. Tutto è successo nel corso della puntata di sabato 24 settembre. La coppia comica, che ha raggiunto il successo ...

Vale_Ber99 : RT @tempoweb: 'Tuo marito ti leva i soldi per me'. #Pio e #Amedeo fanno arrossire #Toffanin #25settembre #iltempoquotidiano - Ilmio69942151 : @UInfedele Ringraziamo tuo marito… Troppo figa?? - criflower : @Maria15112786 @LoredanaMaggi_ Tuo marito è un santo ?? - tempoweb : 'Tuo marito ti leva i soldi per me'. #Pio e #Amedeo fanno arrossire #Toffanin #25settembre #iltempoquotidiano… - infoitcultura : Verissimo, Pio e Amedeo a Silvia Toffanin: “Tuo marito Pier Silvio Berlusconi leva i soldi a te per darli a me, inc… -

Saman: la madre intercettata, 'io e tuo padre siamo morti lì' È la prima volta dal delitto che spuntano parole della donna, che in questa occasione parla di sé e del marito, Shabbar Abbas. La telefonata è nel maxi faldone del processo per l'omicidio della ... Paolo Zaccagnini: "La musica di oggi Non esiste. Il passato Irripetibile. I paragoni Da idioti" A mia moglie diceva sempre: "Guarda che tuo marito è un toro he's a bull...". Eravamo talmente legati che lo chiamai quando mi diagnosticarono la sclerosi. Mi disse: "Il prima possibile vieni da me ... Verissimo, Pio e Amedeo fanno arrossire Silvia Toffanin L’ironia tagliente e fuori controllo di Pio e Amedeo, duo comico seguitissimo dal pubblico italiano, ha colpito ancora. Questa volta a finire ... Saman: la madre intercettata, "io e tuo padre siamo morti lì" BOLOGNA, 25 SET - "Noi siamo morti sul posto". Sono parole pronunciate da Nazia Shaheen, madre di Saman Abbas, in una conversazione con l'altro figlio, intercettata a fine agosto 2021. È la prima volt ... È la prima volta dal delitto che spuntano parole della donna, che in questa occasione parla di sé e del, Shabbar Abbas. La telefonata è nel maxi faldone del processo per l'omicidio della ...A mia moglie diceva sempre: "Guarda cheè un toro he's a bull...". Eravamo talmente legati che lo chiamai quando mi diagnosticarono la sclerosi. Mi disse: "Il prima possibile vieni da me ...L’ironia tagliente e fuori controllo di Pio e Amedeo, duo comico seguitissimo dal pubblico italiano, ha colpito ancora. Questa volta a finire ...BOLOGNA, 25 SET - "Noi siamo morti sul posto". Sono parole pronunciate da Nazia Shaheen, madre di Saman Abbas, in una conversazione con l'altro figlio, intercettata a fine agosto 2021. È la prima volt ...