Omicidio Saman, la madre intercettata mentre parla col figlio: "Noi siamo morti lì" (Di domenica 25 settembre 2022) Una nuova intercettazione è emersa sul caso dell'Omicidio di Saman Abbas. Stavolta le parole catturate dagli inquirenti riguardano la madre della giovane. "Noi siamo morti sul posto", dice Nazia Shaheen, madre di Saman, in una conversazione con l'altro figlio intercettata a fine agosto 2021. È la prima volta dal delitto che spuntano parole della donna, che in questa occasione parla di sé e del marito, Shabbar Abbas. La telefonata fa parte del maxi faldone del processo per l'Omicidio della diciottenne pachistana di Novellara che inizierà a febbraio 2023 a Reggio Emilia. Dopo le indagini dei carabinieri e della pm Laura Galli, nel processo saranno imputati cinque familiari della ragazza, i genitori ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 25 settembre 2022) Una nuova intercettazione è emersa sul caso dell'diAbbas. Stavolta le parole catturate dagli inquirenti riguardano ladella giovane. "Noisul posto", dice Nazia Shaheen,di, in una conversazione con l'altroa fine agosto 2021. È la prima volta dal delitto che spuntano parole della donna, che in questa occasionedi sé e del marito, Shabbar Abbas. La telefonata fa parte del maxi faldone del processo per l'della diciottenne pachistana di Novellara che inizierà a febbraio 2023 a Reggio Emilia. Dopo le indagini dei carabinieri e della pm Laura Galli, nel processo saranno imputati cinque familiari della ragazza, i genitori ...

