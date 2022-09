Milan | Maldini | “Io e Massara coppia di fatto Su Kjaer ha insistito molto”

GoalItalia : Maldini racconta l'episodio di Galliani e del rimprovero a Serra dopo Milan-Spezia: 'Ma come si permette?' ???? - DiMarzio : .@acmilan, le parole di Paolo #Maldini al Festival dello Sport ??? - sportmediaset : Maldini: 'La storia del club e il mio nome sono un vantaggio nelle trattative' #milan #maldini - URisorto : RT @DavideLusinga: Paolo #Maldini al Festival dello Sport: 'Champions? Siamo il #Milan, dobbiamo essere ambiziosi. Poi c'è la realtà che st… - Donato_Ras : Care le mie teste di cazzo,prendetevi un’oretta libera e ascoltate Paolo. Forse capirete cosa vuol dire essere mila… -

Torniamo al'Volentieri. Con il Napoli è andato come un treno, ha preso due traverse e meritava almeno il pareggio. Sa che dico Bravo Paaaaooolino!'. Cesaroneè nel suo cuore, eh '...... e vuole fare di tutto per strapparlo alIn casa, attualmente, le questioni impellenti fanno capo ai rinnovi di contratto. Paoloe Frederic Massara hanno il grande obiettivo di ...Il Diavolo non si nasconde e Paolo Maldini ammette: «Il sogno è rivincere la Champions ma servono più ricavi: più investiremo, come con lo stadio, più ne faremo» ...Paolo, al Teatro Socviale di Trento: «Per me questo Milan è ancora più forte dell’anno scorso» Foto Michele Lotti. Paolo Maldini infiamma il popolo rossonero al Festival dello Sport di Trento. Maglie ...