Daniela Martani: la confessione che non ti aspetti e che fa male (Di domenica 25 settembre 2022) Tramite i social, Daniela Martani ha parlato apertamente di un fatto drammatico che l'ha colpita. Andiamo a leggere cosa ha scritto. Tramite i social, Daniela Martani ha parlato a cuore aperto di un fatto drammatico che l'ha colpita. È molto difficile scrivere di certe cose, ma è anche stato una sorta di sfogo il racconto dell'ex hostess. Il tutto è iniziato dopo essere tornata dalla sua esperienza a L'Isola Dei Famosi, nel 2021. Quando l'ex gieffina è tornata in Italia ha fatto sofferto a lungo di un importante problema di salute, come riposta il sito Gossipetv. Il dramma di Daniela Martani (Fonti Web)Sugli account social di Daniela Martani è apparso un post, dove ha voluto condividere con tutti i suoi follower uno dei momenti più ...

lorystogatta : Comunque la sposa somiglia a Daniela Martani #ilcastellodellecerimonie - lacittanews : “Non potrò mai più diventare madre. Dopo essere tornata dall’esperienza dell’Isola dei Famosi non ho più avuto il c… - redazionerumors : #DanielaMartani ha annunciato con un post su Instagram che non potrà avere figli. Piena di dolore, per la prima vol… - direpuntoit : Daniela Martani racconta il suo dramma: 'Dopo l'Isola dei famosi non potrò avere figli'. - FQMagazineit : Daniela Martani: “Dopo l’Isola dei Famosi non ho più avuto il ciclo. Non potrò mai più diventare madre” -