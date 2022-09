Arriva la giacca soft robot, ovvero un computer che indossi integrata ad un robot, ma non solo (Di domenica 25 settembre 2022) Di qualunque nuova invenzione si parli, ultimamente l’attenzione alle persone diversamente abili è sempre uno dei plus che le aziende mettono in campo per realizzare questo o quel dispositivo. giacca tech – computermagazine.itEd è proprio questo che deve aver pensato un ingegnere americano, che ha ideato una giacca nera e lucida che sembra meritare anche l’appellativo di “giacca tech“, essendo in grado di svolgere funzioni logiche senza componenti elettronici. Quello che la giacca creata dall’ingegner Preston, questo il nome dell’inventore, sa fare, è alzare e abbassare il cappuccio premendo un solo pulsante che contiene una memoria a 1 bit che memorizza lo stato del cappuccio. “Una logica durevole non elettronica in un dispositivo basato su ... Leggi su computermagazine (Di domenica 25 settembre 2022) Di qualunque nuova invenzione si parli, ultimamente l’attenzione alle persone diversamente abili è sempre uno dei plus che le aziende mettono in campo per realizzare questo o quel dispositivo.tech –magazine.itEd è proprio questo che deve aver pensato un ingegnere americano, che ha ideato unanera e lucida che sembra meritare anche l’appellativo di “tech“, essendo in grado di svolgere funzioni logiche senza componenti elettronici. Quello che lacreata dall’ingegner Preston, questo il nome dell’inventore, sa fare, è alzare e abbassare il cappuccio premendo unpulsante che contiene una memoria a 1 bit che memorizza lo stato del cappuccio. “Una logica durevole non elettronica in un dispositivo basato su ...

