Allerta meteo Campania, lunedì 26 scuole chiuse in un Comune dell’area nord (Di domenica 25 settembre 2022) Da oggi, domenica 25 settembre, alle 6 di lunedì 26 settembre, su tutta la Campania la protezione civile ha emanato un avviso di Allerta meteo arancione. E così arrivano le prime decisioni relativamente ai parchi pubblici, cimiteri e soprattutto alle scuole. scuole chiuse a Villaricca A Villaricca la commissione straordinaria che guida il Comune ha deciso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 25 settembre 2022) Da oggi, domenica 25 settembre, alle 6 di26 settembre, su tutta lala protezione civile ha emanato un avviso diarancione. E così arrivano le prime decisioni relativamente ai parchi pubblici, cimiteri e soprattutto allea Villaricca A Villaricca la commissione straordinaria che guida ilha deciso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

