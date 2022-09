Maltempo, in arrivo piogge e temporali: allerta gialla per 7 regioni (Di sabato 24 settembre 2022) Weekend all'insegna delle precipitazioni che potranno essere anche molto intense al Centro-Nord. Attenzione alta in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Marche e Umbria Leggi su tg24.sky (Di sabato 24 settembre 2022) Weekend all'insegna delle precipitazioni che potranno essere anche molto intense al Centro-Nord. Attenzione alta in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Marche e Umbria

Agenzia_Ansa : Bomba d'acqua nelle Marche, sei morti e tre dispersi. Soccorritori al lavoro per tutta la notte, le ricerche non ha… - andreastoolbox : #Maltempo, in arrivo piogge e temporali: allerta gialla per 7 regioni - alepertutti : RT @SkyTG24: Maltempo, in arrivo piogge e temporali: allerta gialla per 7 regioni - SkyTG24 : Maltempo, in arrivo piogge e temporali: allerta gialla per 7 regioni - infoitinterno : In arrivo una nuova ondata di maltempo La Protezione Civile: 'Attenzione ai fiumi' -