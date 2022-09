LIVE – Djokovic-Tiafoe 4-1, Laver Cup 2022: RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 24 settembre 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Djokovic contro Tiafoe nel terzo singolare della seconda giornata di Laver Cup 2022. Dopo quattro anni di assenza il serbo torna a giocare il torneo e il suo esordio arriverà nella sessione serale contro Tiafoe. Spettacolo assicurato contro un tennista che sui grandi palcoscenici tende ad esaltarsi e a coinvolgere il pubblico. COME SEGUIRLA IN TV IL PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA E COPERTURA TV FORMAT E REGOLAMENTO I PARTECIPANTI Djokovic-Tiafoe 4-1* PRIMO SET – Impeccabile Djokovic al servizio. Ancora non ha perso neanche un punto: 4-1. PRIMO SET – BREAK Djokovic! Risponde benissimo il serbo ed è reattivo: 3-1. PRIMO SET – Gran ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Ile latestuale dicontronel terzo singolare della seconda giornata diCup. Dopo quattro anni di assenza il serbo torna a giocare il torneo e il suo esordio arriverà nella sessione serale contro. Spettacolo assicurato contro un tennista che sui grandi palcoscenici tende ad esaltarsi e a coinvolgere il pubblico. COME SEGUIRLA IN TV IL PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA E COPERTURA TV FORMAT E REGOLAMENTO I PARTECIPANTI4-1* PRIMO SET – Impeccabileal servizio. Ancora non ha perso neanche un punto: 4-1. PRIMO SET – BREAK! Risponde benissimo il serbo ed è reattivo: 3-1. PRIMO SET – Gran ...

