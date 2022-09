Incidente oggi in A1, scontro auto - camion. Lunghe code tra Chiusi e Valdichiana (Di sabato 24 settembre 2022) Traffico in tilt in direzione sud. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e personale di autostrade per ... Leggi su lanazione (Di sabato 24 settembre 2022) Traffico in tilt in direzione sud. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e personale distrade per ...

il_Conte78 : RT @rottmelnew: Oggi ho l'intimo così scoordinato che se mi succede un incidente, mi dò fuoco per occultare le prove ???? - AleDagDalGas : RT @LauraLuthien86: Oggi sul circuito di Hockenheimring é avvenuto un gravissimo incidente (durante le prove libere 2 dell'IDM Superbike,ma… - rottmelnew : Oggi ho l'intimo così scoordinato che se mi succede un incidente, mi dò fuoco per occultare le prove ???? - MangoJerry12 : RT @LauraLuthien86: Oggi sul circuito di Hockenheimring é avvenuto un gravissimo incidente (durante le prove libere 2 dell'IDM Superbike,ma… - qn_lanazione : Traffico in tilt in direzione sud. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e personale di Autostrade per l'Ita… -