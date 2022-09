WhatsApp, nuova truffa: attenzione a una finta mail con il backup delle chat (Di venerdì 23 settembre 2022) L'ennesimo tentativo di phishing propone un messaggio di posta elettronica da un indirizzo 'plausibile', ma falso. Il consiglio è di non aprirla e di non avviare il download ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 settembre 2022) L'ennesimo tentativo di phishing propone un messaggio di posta elettronica da un indirizzo 'plausibile', ma falso. Il consiglio è di non aprirla e di non avviare il download ...

poliziadistato : 'Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?” Segnalata nuova tuffa dalla #poliziapostale. R… - DiCri91 : RT @TuttoAndroid: WhatsApp: arriva la nuova scorciatoia per la fotocamera (in beta) - MediasetTgcom24 : WhatsApp, nuova truffa: attenzione a una finta mail con il backup delle chat #whatsapp #chat #backup - interclubpavia : ?? E' aperta la campagna tesseramento #InterClub per la nuova stagione 22/23! ***Member Kit esauriti!***Rimangono gl… - AppleZein : NUOVA TRUFFA WhatsApp: ECCO COME DIFENDERSI -