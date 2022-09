Italia-Inghilterra, infortunio per Immobile: non convocato per un problema muscolare (Di venerdì 23 settembre 2022) Nella lista dei giocatori convocati per Italia-Inghilterra, balza subito all’occhio l’assenza di Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio è rimasto vittima di un infortunio muscolare, come riportato dalla Rai, e quindi la Nazionale di Roberto Mancini dovrà fare a meno di un altro pezzo da novanta in questa sfida importante, se non decisiva, per la Lega A di Nations League. Infatti, nei giorni scorsi sono stati diversi i giocatori che hanno abbandonato il ritiro, da Politano a Pellegrini e Verratti, mentre Tonali per il momento si siederà in tribuna: con lui anche Provedel, Gatti, Mazzocchi e Cancellieri. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Nella lista dei giocatori convocati per, balza subito all’occhio l’assenza di Ciro. L’attaccante della Lazio è rimasto vittima di un, come riportato dalla Rai, e quindi la Nazionale di Roberto Mancini dovrà fare a meno di un altro pezzo da novanta in questa sfida importante, se non decisiva, per la Lega A di Nations League. Infatti, nei giorni scorsi sono stati diversi i giocatori che hanno abbandonato il ritiro, da Politano a Pellegrini e Verratti, mentre Tonali per il momento si siederà in tribuna: con lui anche Provedel, Gatti, Mazzocchi e Cancellieri. SportFace.

