Elezioni 2022, von der Leyen: "Se va in direzione difficile, abbiamo gli strumenti" (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – "Se le cose andranno in una direzione difficile, ho già parlato di Ungheria e Polonia, abbiamo strumenti". Così, a due giorni dal voto, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, a proposito delle Elezioni politiche italiane del 25 settembre. "Vedremo l'esito delle Elezioni, le abbiamo avute anche in Svezia. Il mio approccio è che qualsiasi governo democratico vuole lavorare con noi, lavoriamo insieme", ha detto rispondendo ad una domanda da parte degli studenti di Princeton, nel New Jersey. "Ed è interessante vedere – ha continuato – come lavora il Consiglio Europeo: non sei solo uno Stato membro che dice 'voglio questo, voglio quello', ma sei nel Consiglio e ti rendi conto il tuo futuro e il tuo benessere dipende ...

