Bray Wyatt si allena sul ring: C'è lui dietro il White Rabbit?

La WWE nelle ultime puntate dei propri show manda in onda dei "segnali" su un possibile debutto che potrebbe avvenire questa notte. dietro il "White Rabbit" si potrebbero celare Karrion Kross o Bray Wyatt, fortemente voluto da Triple H. Il secondo, tramite i proprio account social, ha postato un video che potrebbe far pensare che stanotte possa far ritorno in quel di Smackdown.

L'analisi

Nel video appare Bray sul ring che si allena insieme all'ex campione del mondo di Boxe Keith Thurman ed il suo trainer Kaye Wilson, potete vedere il video cliccando su questo link. hsttps://m.youtube.com/watch?reload=9&time continue=7&v=y4yQdQjVocQ&feature=emb title&ab channel=ESNEWS Ricordimo che ha combattuto il suo ultimo match in quel di ...

