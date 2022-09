Ted Lasso in Fifa 2023, il cast della serie Apple TV+ è in formato videogame (Di giovedì 22 settembre 2022) Ted Lasso in Fifa 2023: proprio così, dal 30 settembre, Jason Sudeikis e il cast della serie Apple TV+ diventeranno personaggi “giocabili” nel videogame di prossima uscita, Ea Sports Fifa 23. L’annuncio è stato dato da Electronic Arts Inc e Warner Bros. Interactive Entertainment, che hanno spiegato i dettagli del nuovo ingresso. In sostanza, i giocatori potranno scegliere di diverse modalità di gioco, tra cui Carriera, Calcio d’inizio, Amichevoli online e Stagioni online. Per Ted Lasso in Fifa 2023, i fan avranno la possibilità di sbloccare vari articoli della AFC Richmond (la squadra di calcio allenata dal protagonista della serie ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) Tedin: proprio così, dal 30 settembre, Jason Sudeikis e ilTV+ diventeranno personaggi “giocabili” neldi prossima uscita, Ea Sports23. L’annuncio è stato dato da Electronic Arts Inc e Warner Bros. Interactive Entertainment, che hanno spiegato i dettagli del nuovo ingresso. In sostanza, i giocatori potranno scegliere di diverse modalità di gioco, tra cui Carriera, Calcio d’inizio, Amichevoli online e Stagioni online. Per Tedin, i fan avranno la possibilità di sbloccare vari articoliAFC Richmond (la squadra di calcio allenata dal protagonista...

