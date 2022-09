(Di giovedì 22 settembre 2022)ha rilasciato un’intervista a Casa Chi, il format che viene pubblicato sulla pagina Instagram del magazine Chi, che quest’anno è condotto da Sophie Codegoni. In tale occasione ha rivelato le sue prime impressioni sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip e poi ha fatto una confessione su. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto. Le parole dicontroQuest’anno sono state apportate diverse modifiche al GF Vip, ma una costante resta esserecome opinionista. Per contro, però, c’è stata la sostituzione di Adriana Volpe con Orietta Berti e l’arrivo dinelle vesti di rappresentante del mondo social. ...

trash_italiano : IL BLOCCO SUL PORRO DI SONIA BRUGANELLI. #GFVIP - tuttopuntotv : Sonia Bruganelli svela un retroscena su Giulia Salemi: “Stavo per andarmene” #gfvip #gfvip7 #prelemi #giuliasalemi… - Parpiglia : RT @IsaeChia: #GfVip 7, Sonia Bruganelli stizzita da un comportamento di Giulia Salemi: “Volevo andarmene” L’opinionista ha poi rivelato… - infoitcultura : Sonia Bruganelli spara a zero sui Vipponi - alessi4p : @IsaeChia Ecco perché vale ha paragonato la bruganelli ad eligref.. Entrambe hanno sempre quel odio verso tutte le… -

... condotto ancora una volta da Alfonso Signorini affiancato da Orietta Berti eal suo ritorno come opinionista . Quest'anno, nello studio rinnovato e ampliato di Cinecittà, c'è anche ...Parole pesanti della showgirl, alla quale ha rispostoal video postato dalla pagina Instagram mondodelreality : 'A lei pare facile...vedremo' , oltre alla risposta dell'account ...Giovedì 22 settembre in prima serata su Canale 5 secondo appuntamento con Grande Fratello Vip 2022 condotto da Alfonso Signorini.Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7. La Bruganelli senza pietà su Elenoire Ferruzzi. Tra Sonia Bruganelli ed Elenoire Ferruzzi non scorre buon sangue e, sicuramente ...