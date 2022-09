MotoGP in tv, GP Giappone 2022: programma Sky e TV8, orari, streaming (Di giovedì 22 settembre 2022) Il Motomondiale si trasferisce in Asia per un entusiasmante finale di stagione: le ultime gare hanno di fatto riaperto il campionato a favore di Francesco Bagnaia, che ha progressivamente guadagnato punti (con Aleix Espargaró ed Enea Bastianini) sul leader Fabio Quartararo a suon di ottimi risultati. Più complicati (in ottica azzurra, naturalmente) i discorsi relativi a Moto3 e Moto2, ma anche qui il titolo è tutt’altro che deciso, anzi, è ancora tutto in bilico. I piloti sono pronti a scendere in pista in questo weekend da venerdì 23 settembre a sabato 25 sul circuito di Motegi per il Gran Premio del Giappone 2022. Da domani, dunque, si farà sul serio con la prima sessione di prove libere (ridotte a due, una domani e una sabato per problemi logistici); sempre nella giornata di sabato sono in programma le qualifiche e domenica, ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) Il Motomondiale si trasferisce in Asia per un entusiasmante finale di stagione: le ultime gare hanno di fatto riaperto il campionato a favore di Francesco Bagnaia, che ha progressivamente guadagnato punti (con Aleix Espargaró ed Enea Bastianini) sul leader Fabio Quartararo a suon di ottimi risultati. Più complicati (in ottica azzurra, naturalmente) i discorsi relativi a Moto3 e Moto2, ma anche qui il titolo è tutt’altro che deciso, anzi, è ancora tutto in bilico. I piloti sono pronti a scendere in pista in questo weekend da venerdì 23 settembre a sabato 25 sul circuito di Motegi per il Gran Premio del. Da domani, dunque, si farà sul serio con la prima sessione di prove libere (ridotte a due, una domani e una sabato per problemi logistici); sempre nella giornata di sabato sono inle qualifiche e domenica, ...

AlessioPiana130 : Non aspettatevi il pienone questo weekend a Motegi per il #JapaneseGP #MotoGP Tra il post-pandemia (tuttora da sup… - ariamarelli : Stagione adatta per andare in Giappone @/motogp eh - vladimir070128 : RT @sugiyan400ss: @MotoGP GrazieDovi Volevo che venissi in Giappone - sportli26181512 : MotoGP, orari e dove vedere il GP del Giappone: Il Motomondiale si trasferisce in Asia, precisamente a Motegi, dove… - gponedotcom : Il Motomondiale torna al Twin Ring a distanza di tre anni dall'ultima volta: ecco tutti gli orari del fine settiman… -