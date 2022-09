(Di giovedì 22 settembre 2022) La Bce continuerà ad aumentare id'interesse nei prossimi mesi pur di fronte alla previsione di unaeconomica e con rischi al ribasso per la crescita creati dalla guerra in Ucraina. ...

Lacontinuerà ad aumentare i tassi d'interesse nei prossimi mesi pur di fronte alla previsione di unaeconomica e con rischi al ribasso per la crescita creati dalla guerra in Ucraina. Il ...11.00,verso aumento tassi. C'èpensa di "aumentare ulteriormente i tassi di interesse nelle prossime riunioni per frenare la domanda e mettere al riparo dal rischio di un persistente incremento delle aspettative d'... Bce: Ue in stagnazione, ma i tassi devono salire - Economia (ANSA) - ROMA, 22 SET - La Bce continuerà ad aumentare i tassi d'interesse nei prossimi mesi pur di fronte alla previsione di una stagnazione economica e con rischi al ribasso per la crescita ...La Banca centrale europea lancia l'allarme sul rallentamento della crescita e sui rischi che derivano dal caro-energia, dalla guerra in Ucraina e dalla corsa dei prezzi. L'economia nell'Eurozona, avve ...