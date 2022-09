Da Inzaghi a Cannavaro, è una B mondiale - Sport - quotidiano.net (Di mercoledì 21 settembre 2022) Fabio Cannavaro, 49 anni, alla sua prima esperienza in Italia dopo aver guidato l'Al - Ahli, Guangzou, Al - Nassr, Tianjin Quanjian e la Nazionale cinese Leggi su quotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Fabio, 49 anni, alla sua prima esperienza in Italia dopo aver guidato l'Al - Ahli, Guangzou, Al - Nassr, Tianjin Quanjian e la Nazionale cinese

christian_dato : RT @repubblica: B come Berlino, Cannavaro riparte dal Benevento. Raggiunge i campioni del mondo Pippo Inzaghi e Grosso [di Enrico Currò] ht… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: B come Berlino, Cannavaro riparte dal Benevento. Raggiunge i campioni del mondo Pippo Inzaghi e Grosso [di Enrico Currò] ht… - SportRepubblica : B come Berlino, Cannavaro riparte dal Benevento. Raggiunge i campioni del mondo Pippo Inzaghi e Grosso - repubblica : B come Berlino, Cannavaro riparte dal Benevento. Raggiunge i campioni del mondo Pippo Inzaghi e Grosso [di Enrico C… - hbk_89 : RT @EnricoTurcato: Con Fabio #Cannavaro al Benevento diventano 3 i campioni del mondo 2006 ad allenare in Serie B dopo Inzaghi (Reggina) e… -