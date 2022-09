VIa il canone Rai, ecco la strategia della Lega in 5 punti per eliminare la tassa più odiata dagli italiani (Di martedì 20 settembre 2022) E' stata la proposta choc di Salvini a Pontida: via il canone della Rai. Non solo dalla bolletta per l'elettricità, come l'Italia dovrà necessariamente fare dal prossimo anno a causa di bocciatura dell'Europa. Ma via del tutto: abolizione. Una trovata che, com'era lecito immaginarsi, ha fatto subito scattare la rivolta del sindacato interno di Viale Mazzini, l'Usigrai. E si capisce bene il perché: su un bilancio monstre da 2,7 miliardi di euro, il canone pagato dagli italiani ne copre ben 1,8. Senza quei soldi, insomma, la tv di Stato dovrebbe avviare una cura dimagrante piuttosto d'impatto. Eppure per la Lega la proposta è fattibile. Anzi, può essere addirittura uno dei provvedimenti bandiera da portare nel primo Cdm. E a spiegarne i dettagli al Giornale è il deputato del Carroccio ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 settembre 2022) E' stata la proposta choc di Salvini a Pontida: via ilRai. Non solo dalla bolletta per l'elettricità, come l'Italia dovrà necessariamente fare dal prossimo anno a causa di bocciatura dell'Europa. Ma via del tutto: abolizione. Una trovata che, com'era lecito immaginarsi, ha fatto subito scattare la rivolta del sindacato interno di Viale Mazzini, l'Usigrai. E si capisce bene il perché: su un bilancio monstre da 2,7 miliardi di euro, ilpagatone copre ben 1,8. Senza quei soldi, insomma, la tv di Stato dovrebbe avviare una cura dimagrante piuttosto d'impatto. Eppure per lala proposta è fattibile. Anzi, può essere addirittura uno dei provvedimenti bandiera da portare nel primo Cdm. E a spiegarne i dettagli al Giornale è il deputato del Carroccio ...

