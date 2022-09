Bayern Monaco, Flick svela: «Non ero stanco. Ecco cosa è successo davvero» (Di martedì 20 settembre 2022) Bayern Monaco, Hansi Flick ha svelato cosa è successo in occasione del suo divorzio dal club bavarese: le dichiarazioni Hansi Flick, ct della Germania, ha parlato ai microfoni di Frankfurter Allgemeine Zeitung del suo divorzio dal Bayern Monaco. LE PAROLE – «Stavo bene, avevo un’ottima squadra e non ne ero stanco. Anzi, mi piaceva tanto. A volte mi chiedo perché si sia arrivati a questo. Tornassi indietro, gestirei diversamente la cosa. Avremmo dovuto sederci a tavolino e parlare tutti insieme, per chiarire determinate cose, ma non è andata così. Sono felice che ultimamente mi sia riavvicinato a Salihamidzic». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022), Hansihatoin occasione del suo divorzio dal club bavarese: le dichiarazioni Hansi, ct della Germania, ha parlato ai microfoni di Frankfurter Allgemeine Zeitung del suo divorzio dal. LE PAROLE – «Stavo bene, avevo un’ottima squadra e non ne ero. Anzi, mi piaceva tanto. A volte mi chiedo perché si sia arrivati a questo. Tornassi indietro, gestirei diversamente la. Avremmo dovuto sederci a tavolino e parlare tutti insieme, per chiarire determinate cose, ma non è andata così. Sono felice che ultimamente mi sia riavvicinato a Salihamidzic». L'articolo proviene da Calcio News 24.

